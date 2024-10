Sora, si è spenta a soli 48 anni Loredana Intermite

Il giorno 3 ottobre 2024, alle ore 5.00 è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari presso la propria abitazione in via Chiesa Nuova n° 38, all’età di 48 anni Loredana Intermite in Rocca. Ne danno il triste annuncio il marito,la madre, gli zii, le zie, i nipoti ed i parenti tutti. I funerali si svolgeranno il giorno 4 ottobre 2024 alle ore 11.00 nella Parrocchia di Santa Maria Porta del Cielo – Chiesa Nuova.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

