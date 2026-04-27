Sora, si è spenta a 62 anni Rosina Iafrate

La comunità di Sora è in lutto per la scomparsa di Rosina Iafrate, in Di Ruscio, venuta a mancare il 27 aprile 2026 all’età di 62 anni, presso l’Hospice “Casa delle Farfalle” di Isola del Liri.

Donna conosciuta e stimata, Rosina lascia un ricordo profondo in quanti hanno avuto modo di conoscerla e condividere con lei momenti di vita quotidiana. A darne il triste annuncio sono il marito, il suocero, la suocera, la figlia, il genero, le sorelle, il cognato, la cognata, i nipoti e tutti i parenti, uniti nel dolore per una perdita che segna profondamente l’intera famiglia.

I funerali saranno celebrati martedì 28 aprile 2026 alle ore 15:30 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Porta del Cielo (Chiesa Nuova) in Sora. Al termine della funzione religiosa, seguirà il corteo verso il cimitero per l’ultimo saluto.

La redazione di LiriTV si unisce al dolore dei familiari, esprimendo le più sentite condoglianze.