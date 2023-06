Da giovedi mattina che non si trovano due bellissimi cani Jolly un beagle e Ombra un Corso, i proprietari sono disperati perchè sono alla ricerca e non riescono a trovarli. I due cani sono scomparsi in via Forca nel rione tra San Rocco e Spinelle. Chiunque li veda può chiamare i numeri 3383519130 – 3474540336, i proprietari offrono ricompensa.

