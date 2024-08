Prince, un Beagle maschio di 5 anni e Kiki un meticcio femmina di due anni e mezzo. Mancano da casa da domenica. Abbiamo aspettato a mettere l’annuncio perché di solito rientrano sempre.Ad oggi però ancora non sono rientrati, stanno sempre insieme.Chiunque li veda nei pressi di: la Selva, via Tofaro, via Cittadella, Agnone, Lungo Fibreno e nelle vicinanze, contatti il numero 3401454862. Condividete Grazie.

