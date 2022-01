Sora si arricchisce di nuove Guardie Ecozoofile Ambientali ODV

Si tratta di un gruppo di polizia giudiziaria e amministrativa volontaria, riconosciuta da regione e prefettura, che interviene in caso di maltrattamento di animali e per pattugliare parchi cittadini.

Una nuova risorsa preziosa per Sora e per il territorio provinciale. È una forza in più per la tutelare gli animali e salvaguardare lambiente. Le guardie zoofile, infatti, sono diventate un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli animali e dell’ambiente.

“Questa nuova realtà sul territorio è stata voluta e formata da ben sette guardie, che con pochi giorni è lievitata a più di 20 unità – spiega con orgoglio il Presidente Loreto Chiarlitti che aggiunge un appello : “sarà necessaria anche la collaborazione di tutti i comuni della provincia di Frosinone e di quelli limitrofi a Sora , faremo del nostro meglio per garantire la tutela di tutti gli animali e dell’ambiente, prossimamente saremo impegnati per la prevenzione e repressione dei reati commessi ai danni degli animali d’affezione e dell’ambiente. In programma giornate di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e degli animali, nonché di microcippatura gratuita… ( Controlla )

In Foto il Direttivo delle Guardie Ecozoofile Ambientali di Sora.

Comunicato stampa