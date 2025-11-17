Sora si accende: domenica 7 dicembre l’inaugurazione di “Sora Città del Natale 2025”

Sora – Cresce l’attesa per l’apertura ufficiale di Sora Città del Natale 2025. La cerimonia inaugurale è in programma domenica 7 dicembre alle ore 17.30, quando le vie della città saranno illuminate dalle tradizionali luminarie natalizie.

L’evento, giunto alla sua nuova edizione, proporrà un programma ricco di iniziative e sorprese per grandi e piccini, con attrazioni, musica e spettacoli che accompagneranno l’accensione delle luci e daranno il via alle festività.

Il Comune di Sora invita cittadini e turisti a partecipare a questa kermesse che trasformerà la città in un vero e proprio villaggio natalizio, tra colori, suoni e atmosfere magiche.

Correlati