Sora, sfiorato incidente su Via Cellaro. Visuale coperta dalle sterpaglie

È mancato poco che in Via Cellaro si verificasse un terribile incidente, questo a causa della visuale ridotta dalla crescita spropositata delle sterpaglie su un terreno di proprietà privata. La segnalazione ci arriva da una residente, che ha voluto raccontarci l’ accaduto. Stando al racconto della giovane donna, sono state già diverse le segnalazioni a riguardo, ma ancora non si registrano interventi risolutivi. Per dovere di cronacaè giusto ricordare che, nel maggio 2018, il Sinadaco Roberto De Donatis aveva emesso un ordinanza che obbligava i privati a svolgere i lavori di ordinaria manutenzione sui terreni di proprietà, ordinanza però rimasta inascoltata.

