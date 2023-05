Sora, servizio trasporto scolastico a.s. 2023/2024 apertura termini di presentazione delle domande

Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2023/2024, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e agli studenti diversamente abili delle scuole secondarie di II grado. Il servizio di trasporto scolastico sarà organizzato sulla base dell’orario e delle modalità di funzionamento dell’attività didattica nelle scuole, secondo i percorsi consultabili sul sito internet www.comune.sora.fr.it /servizi online / modulistica / tutta la modulistica / istruzione, sul sito internet www.geafmobility.it / linee scolastiche Sora e presso lo Sportello del trasporto scolastico della ditta GEAF sito in via XX Settembre n. 55. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare la domanda entro e non oltre il 30 giugno 2023, fatta salva l’ipotesi di alunni provenienti da altri Comuni iscritti nel corso dell’anno scolastico. La domanda va presentata “on line” collegandosi al sito internet della ditta GEAF www.geafmobility.it / linee scolastiche Sora e compilando il modulo di richiesta del servizio presente nella pagina web suddetta. Nel caso di impossibilità di accesso ad internet, si potrà, in via eccezionale, richiedere l’espletamento della procedura di effettuazione della domanda al personale dello Sportello di Trasporto Scolastico. A seguito dell’inoltro della domanda, è necessario recarsi presso lo Sportello del trasporto scolastico della Ditta GEAF, sito all’indirizzo succitato, con una foto formato tessera dell’alunno e la ricevuta del pagamento effettuato, per il rilascio della tessera di viaggio. Lo Sportello è aperto nei seguenti giorni ed orari: Lunedì 8,00 – 13,00 Mercoledì 8,00 – 13,00 Venerdì 15,00 – 20,00 Gli utenti che risultano debitori di somme pregresse, prima di poter effettuare la nuova iscrizione al servizio, dovranno provvedere a saldare il debito residuo del precedente anno scolastico. TARIFFE In base alla deliberazione di G.C. n. 54 del 03/04/2023, la contribuzione da parte degli utenti, differenziata in base al valore ISEE, determinato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e ss.mm.ii., è la seguente: TARIFFA INTERA TARIFFA RIDOTTA 1) ISEE da € 0,01 a € 1.000,00 € 18,00 mensili € 9,00 mensili 2) ISEE da € 1.000,01 a € 4.200,00 € 22,00 mensili € 12,00 mensili 3) ISEE da € 4.200,01 a € 8.400,00 € 26,00 mensili € 18,00 mensili 4) ISEE da € 8.400,01 a € 12.600,00 € 30,00 mensili € 22,00 mensili 5) ISEE oltre € 12.600,00 e utenti non residenti € 40,00 mensili € 32,00 mensili La tariffa ridotta si applica al secondo figlio e successivi, di un nucleo familiare residente nel Comune di Sora, con il primo figlio che usufruisce del trasporto scolastico e a chi effettua sei corse settimanali o meno. Chi non presenta l’attestazione ISEE paga la tariffa massima pari a € 40,00 mensili o € 32,00 mensili se si effettuano sei corse settimanali o meno. Gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, pagano la tariffa ridotta per il mese di settembre e la tariffa intera per il mese di giugno. Gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado, pagano la tariffa ridotta sia per il mese di settembre che per il mese di giugno. Gli utenti che richiedono la prestazione sociale agevolata (esenzione o pagamento della quota ridotta per il servizio di trasporto), debbono allegare alla domanda l’attestazione ISEE in corso di validità, determinata secondo le modalità di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e s.m.i., in vigore dal 1° gennaio 2015. Per ottenere l’attestazione ISEE ci si può rivolgere ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e agli Istituti di Patronato. ESONERO DAL PAGAMENTO L’esenzione dal pagamento della contribuzione per il servizio di trasporto scolastico è prevista per: a) gli alunni portatori di handicap psico-fisici, riconosciuti dall’ASL, con percentuale non inferiore al 74/%, anche se non residenti nel Comune di Sora. È necessario allegare copia del certificato di invalidità rilasciato dalla ASL; b) gli alunni residenti nel Comune di Sora, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE pari a € 0,00. È necessario allegare l’attestazione ISEE in corso di validità. MODALITA’ DI PAGAMENTO Per poter usufruire del servizio di trasporto scolastico, occorre effettuare il pagamento sul c/c/p n. 13050034 intestato a: Comune di Sora – Servizio Tesoreria ovvero presso la Tesoreria comunale – Banca Popolare del Cassinate, sita in via Lungoliri Simoncelli n. 64, specificando nella parte relativa alla causale, in stampatello, il cognome e nome del figlio e il servizio: trasporto scolastico e mese/i di riferimento. Il pagamento della quota mensile va effettuato entro e non oltre il giorno 25 del mese precedente a quello a cui si riferisce; la tessera va obbligatoriamente vidimata mediante la consegna della ricevuta di pagamento: a mano allo Sportello del trasporto scolastico della ditta GEAF, sito in via XX Settembre n. 55, tel. 329-6725247, o inviata agli indirizzi e-mail: scuolabussora@geafmobility.it o dirittostudio@comune.sora.fr.it. L’eventuale rinuncia al servizio va formalizzata compilando l’apposito “MODULO RINUNCIA TRASPORTO” disponibile presso lo Sportello suddetto, sul sito internet www.comune.sora.fr.it servizi online / modulistica / tutta la modulistica / istruzione e sul sito internet www.geafmobility.it / linee scolastiche Sora. La rinuncia va consegnata allo Sportello del trasporto scolastico o inviata agli indirizzi email succitati.

COMUNICATO STAMPA