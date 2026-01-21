Sora – Servizio straordinario di controllo del territorio: 4 denunciati e diversi segnalati

Nella serata del 20 gennaio i Carabinieri del Nucleo Operativo e delle Stazioni della Compagnia di Sora sono stati impegnati in un imponente servizio di controllo straordinario del territorio effettuato, con numerosi dispositivi di intervento, su diversi comuni. Obiettivo dell’attività dei militari, il controllo delle persone nei luoghi di aggregazione, la verifica della detenzione di strumenti atti ad offendere, anche da parte di minorenni, e un serrato controllo alle norme della circolazione stradale al fine di monitorare ed eventualmente contestare le violazioni che hanno risvolti più gravi e pericolosi per l’incolumità delle persone. 14 le pattuglie dei Reparti impiegate nel servizio con 32 tra uomini e donne della Compagnia di Sora ed il supporto, sempre efficace, di una unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Roma Santa Maria di Galeria con il cane antidroga “Balmudo”, uno splendido Pastore Tedesco.

Le attività di controllo si sono concentrate nei luoghi di aggregazione piuttosto che negli esercizi pubblici e nelle vie di maggiore comunicazione ed hanno permesso di identificare 126 persone e di controllare complessivamente 75 veicoli. Particolarmente efficaci sono risultati i controlli antidroga che hanno permesso di denunciare in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di numerose dosi di stupefacenti, una persona di Isola del Liri che, all’interno di un bar, è stato scovato da Balmudo. In tasca anche denaro contante. Sempre ad Isola del Liri, nel Parco Fluviale veniva sorpreso un 17enne con 6 grammi di hashish indosso, mentre un altro giovane fuggiva lasciando in terra altri 7 grammi della stessa sostanza. Sono in corso gli accertamenti per identificarlo. Intanto il primo è stato segnalato al Prefetto di Frosinone per la detenzione per uso personale di stupefacenti. Informati i familiari.

Altri controlli antidroga sono stati effettuati a Sora dove sono stati sempre segnalati al Prefetto due assuntori di stupefacenti, un 51enne di Broccostella, che visti i Carabinieri e l’unità cinofila, in Via Facchini, aveva lanciato in terra circa 3 grammi di cocaina in un involucro, ed un 22enne di nazionalità Tunisina, domiciliato a Sora, controllato in Piazza Santa Restituta aveva in tasca 2 grammi di hashish. A Casalvieri e a Gallinaro sono stati controllati e segnalati una coppia di 47enni a cui sono stati trovati nel corso di una perquisizione all’autovettura 8 grammi di hashish ed un 55enne che, controllato nei pressi del bar Memphis del piccolo borgo medievale, che aveva in tasca circa 4 grammi di cocaina. Tutti e tre erano già noti ai Carabinieri di Casalvieri e di San Donato Val di Comino che hanno effettuato congiuntamente i controlli con i cinofili ed il NORM nei due abitati.

Particolarmente efficaci sono risultati anche i serrati controlli effettuati alla circolazione stradale, in particolare anche con l’utilizzo dell’etilometro per il rilevamento del tasso alcolemico. Sono state difatti rilevate e contestate a Sora, in Via Sferracavallo, la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico altissimo, 2,40 G/L a carico di un 49enne di un comune della Valle di Comino. Patente ritirata e veicolo sequestrato. In Via Marsicana sequestrata una Smart Fortwo parcheggiata in malo modo e risultata priva di assicurazione, intestata ad una 55enne del luogo. Rispettivamente in località Schito e in Viale Regina Elena, in due distinti posti di controllo, riscontrate le violazioni per mancata revisione per una Fiat 500 X, era scaduta da dicembre 2024, ed una Peugeot 206, scaduta ad ottobre 2025. Per entrambe sospesa la circolazione fino ad effettuazione della revisione.

Ad Arpino effettuati controlli agli esercizi pubblici ed alla circolazione stradale.

Nel corso dei posti di controllo rinforzati effettuati ad Isola del Liri, sono stati accertate le violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica nei confronti di conducente di una Fiat 500, un 37enne di Ceccano, controllato in Via Barca San Domenico con tasso alcolemico di 1,15 G/L e un 32enne di Arce, fermato alla guida di una Fiat Bravo in Via Napoli e trovato con tasso alcolemico di 1,51 G/L. Le patenti sono state ritirate per la successiva sospensione.

Sempre nell’ambito del controllo dei soggetti nei luoghi e nelle circostanze più dubbie, verranno avanzate 5 proposte per l’irrogazione del Foglio di Via nei confronti di altrettante persone, in particolare 3 residenti nel napoletano, controllati nei pressi di alcuni esercizi commerciali di Isola del Liri, particolarmente oppositivi all’attività dei Carabinieri, e due soggetti, uno sorano ed uno di Monte San Giovanni Campano, controllati a Pescosolido, su segnalazione di alcuni passanti, e trovati uno alla guida dell’auto con patente scaduta, per cui si procedeva anche alle contestazioni al CDS e l’altro, passeggero, con alcuni provvedimenti di rintraccio da notificare. Entrambi sono stati portati nella Caserma di Via Barea per il fotosegnalamento.

Le autorità giudiziarie ed amministrative sono state informate dai Carabinieri operanti. L’unità cinofila, al termine delle operazioni e dopo aver garantito “allo splendido collega Balmudo” di recuperare le forze, ha fatto rientro a Roma. Particolarmente apprezzato è stato il contributo di una pattuglia della Guardia di Finanza della Tenenza di Sora che, a supporto dei controlli agli esercizi commerciali, ha anche rilevato alcune violazioni e contestato, in un caso specifico, una grave omissione di inoltro dei corrispettivi per oltre un mese.

L’attività di controllo dei Carabinieri di tutti i reparti, NORM e Stazioni, della Compagnia di Sora continua incessantemente, in stretta collaborazione con le alle altre Forze di Polizia e con le Polizie Locali dei vari comuni, nel comune intento di assicurare un efficace contrasto alle attività delinquenziali ed agli atteggiamenti pericolosi posti in essere dai soggetti pericolosi. È costantemente rimarcata l’importanza che hanno le segnalazioni dei cittadini, un contributo imprescindibile nella lotta all’illegalità.

foto archivio