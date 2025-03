Sora – Servizio straordinario del territorio: i risultati

I Carabinieri della Compagnia di Sora hanno predisposto, nella serata di venerdì 7 marzo, un imponente servizio di controllo del territorio con l’obiettivo di contrastare i reati predatori ed in particolare l’odioso fenomeno dei furti

Le persone che subiscono il furto in abitazione, infatti, non devono solo fare i conti con il danno economico che ne consegue, ma anche con una condizione psicologica di paura: quella di non sentirsi al sicuro in casa propria. I Carabinieri del NORM e delle stazioni dipendenti dalla Compagnia di Sora hanno effettuato specifici servizi nelle aree sensibili presidiandole nelle ore serali e notturne con l’impiego di 13 pattuglie per il servizio di controllo.

Le donne e gli uomini dell’Arma hanno attenzionato le principali arterie di collegamento utilizzate come vie di fuga predisponendo posti di blocco sulla Sora-Avezzano e sulla Sora-Cassino.

Le zone periferiche, così come le abitazioni più isolate sono state battute palmo a palmo.

Complessivamente sono stati identificati 93 soggetti e controllati 65 veicoli. Nella circostanza, in Isola del Liri un trentacinquenne di Strangolagalli è stato deferito all’autorità Giudiziaria perché sorpreso in violazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nonché contravvenzionato perché sorpreso alla guida di un’autovettura con patente sospesa; ancora, in Isola del Liri, un quarantaseienne extracomunitario è stato segnalato per aver violato il decreto di espulsione notificatogli dal Prefetto di Frosinone nei primi giorni di giugno 2023. Per entrambi è stato richiesto l’emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Isola del Liri al Questore di Frosinone.

In Strangolagalli, è stato recuperato e sottoposto a sequestro un motociclo, con matricola abrasa del telaio e privo di targa, trovato nella disponibilità di persone del luogo.

Servizi analoghi verranno predisposti anche nei prossimi giorni.

È un’attività continua, quella che impegna i militari della caserma di Via Barea a Sora e di tutte le Stazioni del territorio, per assicurare una presenza costante e diffusa di pattuglie sul territorio, e la possibilità per il cittadino di avere punti di riferimento forti e pronti a rispondere alle richieste di aiuto, ma allo stesso tempo a segnare il presidio dei singoli comuni ed intercettare i malintenzionati.

COMUNICATO STAMPA