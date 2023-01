Sora, Servizio Civile Universale: si amplia il numero dei partecipanti

Anche quest’anno per i giovani di Sora e del territorio sarà possibile svolgere il Servizio Civile Universale con il Comune di Sora. Visto l’ampio numero di domande di partecipazione dello scorso anno (per la precisione 80) si è cercato di ampliare, con successo, il numero dei posti disponibili. Quest’anno, infatti, per i tre progetti “Beni culturali”, “Disagio adulto” e “Riqualificazione urbana” saranno disponibili 4 posti in più, per un totale di 44.

L’apporto che questi ragazzi forniscono agli uffici comunali è molto importante, ma ciò che ritengo sempre opportuno sottolineare è come questa possa essere davvero un’importante esperienza di vita, mettendo in relazione mondi molto distanti: da un lato una macchina amministrativa collaudata, dall’altro giovani quasi sempre senza esperienze lavorative pregresse. Se possa considerarsi un’esperienza bella oppure no, questo lo potrà dire solo il tempo, con risposte diverse per ogni ragazzo. Sicuramente, però, sarà un’esperienza importante che permetterà loro di conoscere un mondo nuovo e di svolgere importanti attività che, seppur dietro le quinte, potranno portare benefici alla collettività.

La scadenza, salvo eventuali proroghe, è fissata al 10 febbraio 2023. Al più presto daremo ai ragazzi interessati la possibilità di ricevere, presso gli uffici comunali, supporto in fase di compilazione delle domanda.

Il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere Francesco Monorchio.

COMUNICATO STAMPA