Sora – Servizio Civile Universale, pubblicate le graduatorie

Sono state pubblicate sul sito del Comune di Sora le graduatorie per i 7 progetti del Servizio Civile Universale che prenderanno il via a settembre 2025.

Il Consigliere Comunale Francesco Monorchio, delegato alle Politiche Giovanili, comunica che “saranno 14 i ragazzi che vivranno questa importante esperienza di vita presso il nostro ente, unendosi per il periodo autunnale ai volontari già in forza con i progetti del Servizio Civile Ambientale in scadenza a fine anno. L’importante riserva inserita nei concorsi pubblici in favore di chi ha svolto con successo il servizio civile ha portato, come osservato nelle ultime edizioni, ad un tangibile aumento delle motivazioni dei partecipanti. L’elevato livello dei colloqui di selezione, gestiti dallo staff di Nomina e guidati dall’esperienza del dott. Selicati, ci permette di avere aspettative positive, con la certezza che il servizio civile potrà, ancora una volta, rappresentare per la nostra amministrazione un sostegno importante.

Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione comunale tutta, nonché l’ufficio delle politiche giovanili e gli OLP (i dipendenti che fungono da tutor dei progetti) per aver sempre contribuito, ognuno nel proprio ruolo, a far sì che il Comune di Sora legasse virtuosamente il proprio nome al Servizio Civile per numeri e qualità.

All’inizio di settembre avremo il piacere di convocare i ragazzi selezionati e dar loro il benvenuto.”