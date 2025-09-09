Sora – Servizio Civile Universale, nuovi volontari in Comune

Nella mattinata di oggi hanno preso servizio nuovi volontari del Servizio Civile Universale, pronti a supportare le attività degli uffici comunali fino al prossimo settembre. Ad accoglierli, nella sala consiliare del Comune di Sora, il Consigliere delegato Francesco Monorchio, la funzionaria del settore Politiche Giovanili Stefania Tersigni e le O.L.P./tutor dei progetti Claudia Sardellitti ed Ilaria Paolisso.

“Accogliere questi ragazzi è sempre un momento emozionante, in quanto il Servizio Civile ha dimostrato negli anni di poter dare non soltanto un valido contributo alle attività comunali, ma anche ai ragazzi stessi come orientamento per le scelte future. Al momento hanno potuto prendere servizio ed iniziare solo alcuni volontari tra i 14 previsti, dovendo il dipartimento formalizzare l’avvio anche dei restanti progetti. Nelle prossime settimane, quando i ragazzi saranno tutti operativi, i volontari presso i nostri uffici saranno 28, in considerazione di chi è entrato in servizio con i progetti avviati lo scorso dicembre. L’augurio di buon lavoro è condiviso dal Sindaco Luca Di Stefano, che ringrazio per l’importanza che insieme all’amministrazione tutta riconosce al Servizio Civile, e dalla Dirigente del settore Valeria Nichilò, con l’ausilio della quale avvieremo al meglio i nostri volontari” dichiara il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio.