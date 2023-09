Sora – Servizio Civile, al via 10 progetti per un totale di 44 ragazzi

Accoglienza ufficiale, stamani, per i 44 nuovi volontari del servizio civile nazionale che saranno in forza al Comune di Sora per un anno. I ragazzi, che sono inseriti in 10 progetti, sono stati ricevuti nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale dal Sindaco Luca Di Stefano, dal Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio, dal Responsabile P.O. Dott. Amedeo Cerqua e da tutti gli Operatori Locali di Progetto. Il Primo Cittadino ed il Consigliere Monorchio hanno augurato ai volontari buon lavoro, sottolineando che sarà un anno di crescita sia dal punto di vista umano che professionale. Dopo i saluti si sono tenuti dei colloqui conoscitivi e, a seguire, i giovani hanno preso servizio presso gli uffici comunali di appartenenza.

