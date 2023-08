Sora – Servizio Civile, a conclusione domani 10 progetti per un totale di 40 ragazzi

Cerimonia ufficiale di saluti per i 40 ragazzi che termineranno domani il servizio civile nazionale svolto nell’ultimo anno presso il Comune di Sora.

Stamani, i volontari, che erano inseriti in 10 progetti, sono stati accolti nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale dal Sindaco Luca Di Stefano, dal Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio, dal Comandante della Polizia Locale Dott. Dino Padovani e dal Responsabile P.O. Dott. Amedeo Cerqua.

Il Sindaco Luca Di Stefano ha ringraziato i ragazzi per l’impegno profuso a supporto degli uffici comunali e li ha invitati ad essere sempre orgogliosi della loro soranità.

Il Consigliere Monorchio ha lodato il lavoro svolto ed ha chiesto ai volontari di restituire nei prossimi giorni un feedback sulla loro esperienza.

Ringraziamenti ai ragazzi sono giunti anche dal Comandante Padovani e dal Dott. Cerqua che hanno sottolineato il valore del prezioso bagaglio che i volontari acquisiscono all’interno degli uffici di una Pubblica Amministrazione.

