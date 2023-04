Sora – Servizi Comunali, tariffe invariate in aiuto alle famiglie

Offrire un concreto aiuto ai cittadini sorani, in questo momento di difficile crisi economica. In questa direzione si sono mossi il Sindaco Luca Di Stefano e la Giunta Comunale che, con varie deliberazioni approvate il 3 aprile 2023, hanno lasciato invariate le tariffe relative a servizi ed attività comunali. Nello specifico vengono confermate per il 2023 le attuali tariffe dei servizi di refezione e trasporto scolastici, i cui importi vennero stabiliti nel 2015. Votata anche la proposta, che sarà successivamente esaminata in Consiglio Comunale, di mantenere invariate le tariffe della Tari e le aliquote e detrazioni IMU. Restano le stesse, anche per l’anno educativo 2023/2024, le quote di spesa a carico degli utenti dell’Asilo Nido Comunale “Alberto Santucci”. Infine, non subiranno alcun aumento le tariffe relative alle occupazioni di suolo pubblico. “Visto il difficoltoso momento di crisi che molte famiglie stanno vivendo, abbiamo ritenuto prioritario non variare le tariffe che riguardano molti servizi fondamentali, di particolare interesse per i cittadini. L’obiettivo principale della nostra azione amministrativa resta sempre quello di garantire alla collettività la migliore erogazione dei servizi sia da punto di vista qualitativo che dei costi – dichiara il Sindaco Di Stefano – Grazie ad una manovra importante, non subiranno aumenti le tariffe di servizi rilevanti e di alcuni tributi”.

COMUNICATO STAMPA