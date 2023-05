Sora, serata di beneficenza per l’associazione “Officium Famiglie contro la fibrosi cistica”

Nei giorni scorsi nello splendido salone dell’hotel Olimpus di Sora si è svolta una serata di beneficenza in favore dell’associazione “Officium Famiglie contro la fibrosi cistica” che opera presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in sostegno dei ragazzi malati di fibrosi cistica e delle loro famiglie. È stata una serata importante come tutte le iniziative che si prefiggono scopi alti. In questa occasione – seppur con spensieratezza e momenti di allegria – si è parlato di fibrosi cistica, una malattia congenita grave presente fin dalla nascita di cui non sempre si parla ma che stravolge la vita di tante famiglie. “Un ringraziamento a Gioia Bianchi e Daniele Sardellitti, genitori di un bambino affetto da questa Patologia, per l’organizzazione impeccabile e a tutti coloro che da anni ci affiancano con il loro talento e il loro sorriso. Tra loro Marco Ferrari, Marko Tana, Daniele Lepantini e Ileana Di Pietro. Un ringraziamento anche ai numerosi e generosi partecipanti”, dichiara la Vice Presidente di Officium-Lifc-Lazio (Lega Italiana Fibrosi Cistica) Silvia Ranocchiari. Presenti alla serata il Vice Sindaco di Sora Maria Paola Gemmiti ed il Sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini: “La serata è stata l’occasione per sentirsi parte di un progetto lodevole nel quale ognuno di noi, con un piccolo gesto, può fare la propria parte”.

Comunicato stampa