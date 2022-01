Sora, se ti scappa la pipì trattienila: al cimitero bagni guasti

I disservizi al cimitero di Sora non finiscono mai. Alcune volte le problematiche riguardanti la sepoltura dei defunti sono state al centro dell’attenzione mediatica, altre volte per lavori fatti con tantissima disinvoltura, non ultimo la terra posizionata su una tomba. Invece questa volta riguardano i bagni pubblici all’interno del cimitero. In un periodo così freddo chi va a depositare un fiore sui propri cari gli può scappare anche di andare al bagno, ma al cimitero di Sora è proibito in quanto gli stessi sono in disuso e guasti. Viene da pensare come mai non si poteva fare la pipì con la vecchia amministrazione e non si può fare nemmeno con questa nuova. Di certo non è un problema da poco, perché un bisogno fisiologico può sorgere a tutti ed anche ai visitatori del cimitero di Sora, ma qui è meglio trattenerla visto che tutti i servizi igienici sono fuori uso. Preghiamo l’assessore di riferimento se è possibile di provvedere a questo disservizio che sembra cosa da poco ma non lo è.

Correlati