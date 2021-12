Sora, se non si rispettano i defunti non si rispettano neanche i vivi

Il rispetto dei defunti e di un luogo sacro come il cimitero, non può essere calpestato da nessuno. È successo oggi, degli operai che dovevano effettuare dei lavori di manutenzione hanno scaricato della terra su una tomba, cosa molto grave. I familiari del defunto sono andati a trovare il proprio caro e hanno trovato quest’amara sorpresa. Indignati per questo gesto irrispettoso, hanno espresso il loro disappunto e la loro perplessità per la mancanza di sensibilità di queste persone che hanno compiuto,speriamo non volontariamente, questo atto. Quando si lavora, i luoghi come il cimitero, bisogna avere la massima attenzione e rispetto dovuto a tutti i defunti e quello che è accaduto oggi è di una gravità che non ha giustificazione. La cosa grave è che i familiari del defunto, non hanno potuto nemmeno mettere un fiore al proprio caro in quanto la tomba era coperta dalla terra.

