Sora, se ne va un pezzo di storia. Ci ha lasciato Gina Cancelli

Ieri sera, 14 gennaio 2022, alle ore 21.00 presso la Rsa San Camillo in Sora, circondata dal’affetto dei suoi cari, si è spenta all’età di 88 anni Gina Cancelli, zia dell’editore di Liritv Augusto D’Ambrogio. Gina Cancelli per tanti anni ha lavorato come infermiera con passione e professionalità all’ospedale vecchio di Sora, in via Piemonte. Una donna con un grande carattere,generosa,sempre al servizio degli altri e con il sorriso e la gentilezza che la distinguevano. Tantissimi sorani la ricordano con commozione, la città volsca perde una grande donna, un pezzo di storia.I funerali si svolgeranno domani, domenica 16 c.m. nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, alle ore 15.30, rispettando le norme antiCovid.

LA redazione di Liritv si unisce al dolore dell’editore di Liritv e ai familiari, per la perdita della cara zia Gina Cancelli.

