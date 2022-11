Sora – Scuola Renzo Piano, Porretta: “Il sindaco di arrampica sui specchi”

Abbiamo letto con non poca sorpresa la narrazione del sindaco di Sora riguardo la vicenda della Scuola Modella di Renzo Piano. Ed è a tratti imbarazzante il tentativo di recuperare le evidenti inadempienze della sua Amministrazione, facendo un fantasioso elenco delle presunte “cose che ha trovato da fare”.

In realtà la bonifica dell’area ex Mattatoio, i sondaggi geologici e archeologici, le relative autorizzazioni, l’approvazione del Progetto Esecutivo, come risulta chiaramente dalle deliberazioni a nostra disposizione, erano stati già compiuti. Mancava un solo atto, per poi passare alla gara d’appalto: la “validazione” del Progetto Esecutivo a cura di un soggetto terzo, una società incaricata e titolata a validare, per la quale l’Amministrazione ha impiegato ben nove mesi, a dimostrazione del suo disinteresse.

È per questo che, come Movimento, ci siamo permessi di sollecitare l’attenzione del Miur e del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio sulla rivalutazione del finanziamento a seguito dell’aumento dei prezzi dei materiali: avevamo il fondato timore che tale finanziamento potesse andare perduto, vista l’inerzia dell’Amministrazione. Cosicché ora possiamo affermare “eppur si muove”.

Ad ogni modo, non fa bene alla trasparenza restare nel dubbio della “tua parola contro la mia”. Il sindaco inizi a ripristinare l’Albo Pretorio Storico pubblicando e mantenendo sine die su di esso tutti gli atti, passati presenti e futuri, relativi alla bonifica dell’area ex Mattatoio, alla palazzina da ristrutturare e alla Scuola Modello di Renzo Piano, affinché tutti possano giudicare la fondatezza delle sue affermazioni. Ovviamente, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Occorrono più efficienza, più trasparenza e meno chiacchiere.

Floriana Porretta, Presidente del Movimento Civico Pro Ospedale e territorio

COMUNICATO STAMPA