Sora, scontro tra due auto su viale San Domenico: feriti e traffico paralizzato

Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale su viale San Domenico, all’altezza dell’area dell’Abbazia, dove due autovetture sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo del sinistro sono giunte tre pattuglie dei carabinieri, impegnate nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi, nessuno dei feriti risulterebbe in condizioni gravi. In una delle vetture viaggiavano anche una donna in stato di gravidanza e un minore, entrambi sottoposti a controlli sanitari a scopo precauzionale.

L’incidente ha provocato notevoli disagi alla viabilità: il traffico ha subito forti rallentamenti e momenti di paralisi in entrambe le direzioni di marcia, con ripercussioni significative sulla circolazione dell’intera zona. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata si sono protratte per consentire il ripristino delle normali condizioni di transito.

Correlati