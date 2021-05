Sora, scomparsa Magg. Rocco Dei Cicchi: commozione del Comune

Il Maggiore Rocco Dei Cicchi, da sempre in forza nel Comune di Sora, si è spento oggi presso la sua abitazione. La notizia è stata accolta con profonda commozione dal Sindaco Roberto De Donatis e dal personale dell’Ente volsco.

Nato a Santopadre il 25 agosto 1960, il Magg. Dei Cicchi era entrato in servizio presso il Comune di Sora nel novembre 1987. Una brillante carriera svolta, fin dall’inizio, nel Corpo della Polizia Locale in qualità di funzionario di vigilanza, Vice-Comandante ed, infine, Comandante.

Per le sue doti professionali ed umane, il Magg. Dei Cicchi è stato sempre un punto di riferimento serio, affidabile e qualificato. Nella veste di Comandante e Responsabile della Protezione Civile, il Magg. Dei Cicchi ha gestito, con prontezza e senso del dovere, tante emergenze che la Città di Sora si è trovata ad affrontare nel corso degli anni.

“Alla famiglia Dei Cicchi esprimo, a nome mio e dell’intera Città di Sora, le più sentite condoglianze, in questo momento di profondo dolore – dichiara il Sindaco Roberto De Donatis – Il Comune di Sora perde oggi un collaboratore rigoroso e capace che ha servito la nostra Comunità con dedizione e rispetto. Rocco Dei Cicchi ha svolto il suo ruolo con serietà professionale, contribuendo alla crescita del Comando di Polizia Locale, stando sempre al fianco dei cittadini per garantirne la sicurezza. Ringrazio il Magg. Dei Cicchi per avere servito ed onorato la divisa indossata nei tanti anni trascorsi a servizio della comunità”.

