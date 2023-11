Sora – Scintigrafia, l’odissea dei malati oncologici: una vergogna

Mentre la Battisti e la Savo si accapigliano nel disperato tentativo di accampare meriti che non hanno, emerge l’indignazione, la sofferenza dei malati oncologici. E non solo per la patologia. Malati che da mesi sono costretti a“cercare” strutture pubbliche o private, lontano da Sora, per fare una scintigrafia. Tutto ciò mentre al Ss Trinità di Sora c’è un macchinario nuovo che non è stato mai utilizzato. Ieri abbiamo raccontato lo sfogo di 5 donne che, prima di essere ricoverate a Sora, sono state costrette ad andare a Latina a fare la scintigrafia. Oggi riportiamo integralmente ciò che ha scritto un’altra donna: “Io la scintigrafia l’ho fatta a ottobre a Pozzilli….mi è stato detto che l’apparecchiatura nuova a Sora non funziona perché manca una firma da mesi….aggravio di km e stress sia x me paziente oncologica che x l’accompagnatore…x fare questo esame occorrono, tra preparazione ed esecuzione, circa 3 ore. Speriamo che le nostre segnalazioni sblocchino la situazione”. Speriamo che la Battisti e la Savo la smettano di accapigliarsi per meriti che non hanno: del passato, del presente e del futuro, e che “insieme” provino a risolvere il problema. Fate mettere quella firma, fate arrivare domani la commissione. I malati oncologici ve ne saranno grati. Almeno risparmierete loro l’ulteriore sofferenza di viaggi, costi e di tempo perso… tolto alla vita.

Fonte Penna e Spada

Correlati