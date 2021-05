Sora, scia luminosa nei cieli della Ciociaria: scoperta l’entità

Nella tarda serata di ieri nei cieli di Sora ma non solo, in gran parte della Ciociaria, è stata avvistata una scia luminosa, qualcuno ha pensato a detriti del razzo cinese in caduta libera verso la terra.Le luci in fila indiana nel cielo, invece appartengono ai satelliti Starlink messi in orbita da SpaceX, l’azienda di Elon Musk, per incrementare la copertura internet e si trovano a 500 km dalla terra e sono monitorati.

La loro traiettoria si può seguire su vari siti come

Qfindstarlink.come satellitemap.space”

Correlati