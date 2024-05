Sora, schianto mortale nella notte: perde la vita a soli 44 anni Antonio Porretta

Nella notte un tragico incidente stradale a Sora in via Cellaro dove ha perso la vita Antonio Porretta di 44 anni. L’uomo alla guida del suo scooter ha perso il controllo del mezzo schiantandosi al suolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 circa, l’uomo è stato immediatamente soccorso,ma purtruppo è deceduto sul colpo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Una notizia che ha lasciato la città sotto shock per questa drammatica notizia.

Foto archivio

