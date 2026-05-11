Sora – SAVE THE DATE – Conferenza di presentazione III edizione “Corsa dell’Acqua 2026”

Con la presente si informa che martedì 12 maggio p.v., alle ore 18:30, presso la Sala Convegni del Consorzio di Bonifica Conca di Sora, in Via Santa Rosalia n. 22 a Sora (FR), si terrà la conferenza di presentazione della III edizione della “Corsa dell’Acqua 2026”, iniziativa organizzata nell’ambito della XXVI edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione.Nel corso dell’incontro interverranno rappresentanti istituzionali e delle associazioni sportive coinvolte nell’organizzazione delle iniziative. Il programma completo della manifestazione è consultabile nella locandina allegata.