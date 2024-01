Sora, sanità: macchinari fermi all’ospedale SS. Trinità e pazienti in viaggio

“Ne so qualcosa. Lo scorso mese di ottobre per fare una scintigrafia sono dovuta andare alla Neuromed a Pozzilli”. Questo il commento di una donna che vive a Monte San Giovanni Campano sulla dichiarazione rilasciata da un medico dell’ospedale Ss Trinità di Sora.

“Fate sapere all’onorevole Alessia Savo che presso l’ospedale “Ss Trinità” di Sora, da otto mesi, è fermo un macchinario nuovo che non possiamo utilizzare per fare le scintigrafie”. E mentre in ospedale a Sora i macchinari sono fermi da mesi, i malati, compresi quelli oncologici, sono costretti a recarsi nelle strutture private anche di fuori regione.

“Questa è la strategia standard per privatizzare: togli i fondi (nel caso nostro tieni fermi i macchinari), ti assicuri che le cose non funzionano, la gente si arrabbia e tu consegni al capitale privato”. Non lo diciamo noi, lo ha detto il filosofo americano Noam Chomsky. A Sora, alla Asl di Frosinone e in Regione Lazio lo stanno facendo. Bravi. Molto bravi.

Fonte Penna e Spada

Foto archivio