Sora – Sanita’, il caso del dott. Orlandi finirà in procura

Il contestato concorso da Dirigente del Pronto soccorso dell’ospedale “Ss Trinità” di Sora finirà sul tavolo del Procuratore della Repubblica di Frosinone. Al dottor Ivano Orlandi non sono bastate tre circostanziate impugnazioni per ottenere l’annullamento in autotutela delle procedure concorsuali. Dopo le dimissioni dalla Asl e una durissima intervista, ha deciso di rompere gli indugi e di inviare, tramite il suo legale, il fascicolo alla Procura, alla commissaria della Asl e all’Ufficio anticorruzione della Regione. L’iniziativa sarà formalizzata nella giornata di mercoledì.Una vicenda complessa e delicata che finirà per essere ricostruita nelle aule di Giustizia. ( fonte Penna e Spada)

