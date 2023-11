SORA – SANITA’, ECOCOLORDOPPLER? RIPASSI NEL 2025!

“Ecocolordoppler? Ripassi nel 2025”.È quanto si è sentito rispondere, presso l’ospedale SS Trinità di Sora, un 66enne di Arpino. È lei che ha fatto? “E che potevo fare? Mi sono rimesso in tasca l’impegnativa che mi aveva fatto il mio medico di famiglia e sono andato dai privati”. Quando ha fatto l’esame e quanto ha pagato?: “Pochi giorni dopo ho fatto l’esame ma ho speso quasi il triplo. Che potevo fare?”. Già che poteva fare se si considera che si tratta di un esame finalizzato a prevenire ictus e infarto. Con l’impegnativa nelle strutture pubbliche costa 36 euro. In quelle private da 80 fino a 200 euro. Dura da 15 a 20 minuti. Ormai si curano solo i ricchi. In questo caso l’uomo o aspettava un infarto o pagava. È la sanità dei ricchi che arricchisce i privati e danneggia le strutture pubbliche. Segnaliamo il caso alla presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo. Scriva e risponda di meno a tutti. Sia più concreta e non vada solo nelle palazzine Asl di Frosinone. Si faccia un giro negli ospedali, iniziando da Sora.

fonte Penna e Spada