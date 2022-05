Sora – Sanità, Ciacciarelli (Lega) interroga Zingaretti: “L’ospedale necessita di più personale”

“Ho presentato un’interrogazione urgente a Zingaretti per sapere quando e quali provvedimenti la Regione Lazio intende assumere per dotare il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sora di personale adeguato e ripristinare un corretto ed efficace servizio di pronto soccorso agli utenti del Sorano. La struttura secondo la normativa vigente e il numero di accessi necessiterebbe di 9 unità mediche ad oggi di fatto inesistenti. Al Santissima Trinità purtroppo da tempo si naviga a vista, con prestazioni aggiuntive occasionali, medici in pensione che coprono qualche turno, altri di ruolo che hanno diritto a ferie, permessi che incidono sulla efficacia del servizio; nello specifico, si registra carenza di personale medico, gli unici 2 medici strutturali sono in malattia e la direzione dell’ospedale ha spostato un chirurgo per coprire alcuni turni, mentre il primario F.F. sta cercando di coprire tutti i turni vaganti per garantire il servizio.

L’offerta sanitaria della provincia di Frosinone non può continuare ad essere penalizzata per politiche sbagliate, per carenza di personale, per prestazioni insufficienti, per mobilità passive, per carenze strutturali!”

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

