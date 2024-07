Sora – Sagra della “ciammella sorana”, le eccellenze locali in vetrina tra la soddisfazione della Pro Loco

La “ciammella sorana” patrimonio del territorio: la Pro Loco intende realizzare l’iniziativa depositata in comune l’anno scorso.

Nei giorni addietro la giunta della cittadina volsca ha dato parere positivo ad un progetto stilato dalla Pro Loco di Sora e depositato presso gli uffici del palazzo municipale l’anno scorso. A distanza di 12 mesi circa, l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco Luca Di Stefano hanno riconosciuto il potenziale dell’iniziativa e richiesto un contributo ad Arsial per realizzare l’evento programmato il prossimo 29 settembre. La manifestazione, così come contemplato nel progetto della Pro Loco guidata dal presidente Loreto Chiarlitti, intende promuovere la “ciammella sorana”, tra i principali prodotti tipici che identificano la città di Sora; alla kermesse prenderanno parte, oltre ai locali “maestri ciambellari”, alcuni produttori di oli extravergine, enologi, cultori della storia e delle tradizioni del comprensorio.

Così la nota ufficiale diramata dal direttivo e dal presidente Chiarlitti: «Ci fa piacere constatare che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luca Di Stefano abbia ritenuto interessante il progetto depositato in municipio circa due anni fa dal direttivo della Pro Loco di Sora che, per l’appunto, aveva ideato un’iniziativa volta a promuovere e valorizzare la nostra “ciammella sorana”, uno tra gli eccellenti prodotti tipici gastronomici che caratterizza ed individua la cittadina volsca. Ad ulteriore conferma dell’intenzione della Pro Loco di Sora relativamente al progetto “La Ciammella Sorana”, il direttivo si era premurato di contattare ben quattro maestri “ciambellerari” ovvero la famiglia Tatangelo, Alonzi e Tomasi, ai quali era stato illustrato il progetto e proposto il loro diretto coinvolgimento nella realizzazione, al fine di rendere protagonista non solo il prodotto finale ma anche le fasi della produzione nella sua lavorazione, le origini, l’arte della “ciammella”. Nella più totale disponibilità e con assoluto spirito di collaborazione con l’ente comunale, le associazioni ed i comitati del comprensorio, la Pro Loco di Sora si pone l’obiettivo di mettere in risalto le risorse artistico-culturali, naturali, storiche, enogastronomiche, paesaggistiche della nostra città, realizzando anche iniziative di interesse ricreativo, turistico, culturale, sportivo, a carattere locale. Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale ed al sindaco Luca Di Stefano per aver accolto la nostra iniziativa “La Ciammella Sorana”: il direttivo della Pro Loco di Sora, come sempre, resta in attesa di un incontro/confronto costruttivo con il primo cittadino Di Stefano al fine di mettere a disposizione tutto il materiale raccolto da noi e le varie fasi programmatiche del progetto».

COMUNICATO STAMPA