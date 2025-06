Sora – Saggio Spettacolo Ssd Felix’s Dance Academy: Solo Applausi e Tanto Successo…

In una Gremita Piazza Palestro, con migliaia di persone presenti, si è svolto il Saggio Spettacolo della SSD FELIX’S DANCE ACADEMY dei Maestri Felice Alviani e Forlini Silvia con sede a Sora in Via Sura 8.È stato un saggio spettacolo pieno di energia, spettacolo e divertimento, che ha visto tante crew composte da numerosi ballerini dai 5 anni in su esibirsi su un palco che ha messo in scena una Scenografia di livello altissimo curato da White Eventi. Circa 30 coreografie, Dalle danze caraibiche all hip hop passando per la pole dance e lo yoga per un totale di due ore e mezzo di danza e spettacolo. Ospiti di lusso che hanno incantato la platea come le Crew Campioni del mondo e campioni d europa Beat Squad e Break da beat del coreografo Emanuele Battista dove presenzia ormai da anni la Ballerina Sorana Lucrezia De Gioannis,Il duo Campione del Mondo jarno e Mattias insieme alla ballerina Mia Ferretti direttamente dall Accademia Salsa crew ed infine la Ballerina Anna Simonelli prossima docente all interno della FELIX’S DANCE ACADEMY. Parole di merito e congratulazione anche da parte delle autorità del Comune di Sora presenti alla manifestazione nello specifico l assessore alla cultura la dottoressa Maria Paola Gemmiti e la consigliera con delega allo sport Naike Maltese che hanno ritirato una targa dí ringraziamento da parte della Ssd Felix’s Dance Academy.Un invito alla danza, allo sport, alla socializzazione, all inclusione ed a tutto quello che possa essere benessere fisico e mentale. Questo è stato il messaggio che l accademia ha voluto dare e questo è quello che è arrivato all immensa platea che ha assistito attivamente ed applaudito gli oltre 100 ballerini presenti sul Palco dando appuntamento ai prossimi impegni e invitando tutti ad iscriversi per seguire qualsiasi disciplina di danza o benessere fisico come yoga pilates funzionale e zumba a partire dal prossimo settembre.

COMUNICATO STAMPA

Correlati