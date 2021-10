Sora, sabato la conferenza “Ricostruzione storica dell’ultima dimora di Re Manfredi”

Sabato 30 ottobre alle ore 17.00 nella sala Conferenze Vittorio Gioia della Parrocchia di Santa Restituta in Sora , si svolgerà una interessante Conferenza dal titolo : – Ricostruzione storica dell’ultima dimora di Re Manfredi – curata dal Geom. Antonio Conte già responsabile dell‘ Ufficio Tecnico del Comune di Sora .

Dopo diverse vicissitudini ed alterne vicende Re Manfredi inviso ai diversi Papi dell’ epoca – siamo nel tredicesimo secolo – fu scomunicato e dopo svariati scontri fu sconfitto da Carlo D’Angiò sollecitato dal Papa Clemente IV nella battaglia finale a Benevento il 26 febbraio del 1266. Manfredi morì nella battaglia e fu sepolto a Benevento. Successivamente , circa sette mesi dopo la tomba di Manfredi fu violata da Bartolomeo Pignatelli Vescovo di Cosenza il quale, con il consenso di Clemente IV, seppellì e/o disperse fuori dal Regno degli Angioini la salma dello Svevo. Diversi storici pensano che fu sepolto o disperso a Ceprano, ma non esistono prove certe . Antonio Conte dà la sua interpretazione degli accadimenti portando indizi, spiegazioni ed interpretazioni del tutto originali e difformi da quelle degli altri studiosi del periodo storico. Di Manfredi i giudizi sulla sua vita sono eterogenei ed anche contrastanti ; scomunicato più volte fu inviso ai clericali dell’epoca ed al Papa , ma il Vescovo Saba Malspina nei suoi scritti rimpiange Manfredi descrivendolo come un agnello rispetto ai successivi Governi che si insediarono dopo la sua morte . Anche per questo Dante Alighieri lo pone nel Purgatorio Canto terzo versi 103-145. Questo il nocciolo della conferenza, ma i tratti più interessanti e salienti li lasciamo all’autore ed alle sue interpretazione storica durante la conferenza; il relatore ha scritto sull’argomento anche un bellissimo un libro che tratta l’ argomento insieme a tanti altri : Il fiume, le pietre e la storia perduta. Grande rilevanza assume nella narrazione anche il disegno di Michelangelo – Madonna stante o Carità ‘conservato al Museo del LOUVRE la cui interpretazione è alla base della ricerca dell’Autore.

Madonna Stante o Carità , questo il titolo del disegno

Dopo la Conferenza nella Chiesa di Santa Restituta sarà celebrata con una messa in suffragio del Cardinale Cesare Baronio sorano che è nominato più volte nel testo dell’autore.

Sandro Rapini

