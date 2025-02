Sora Rugby Club a San Benedetto

Ma perché, a Sora esiste ancora il Rugby?

La domanda è lecita per chi pensa al rugby dei Volsci, quel gruppo di ragazzoni che hanno scritto la storia ovale della Ciociaria e non solo, andando a battersela in Campania, Lazio e Abruzzo, vincendo un campionato e portando in alto il nome di Sora per oltre 10 anni.

Ma e adesso?

Ora il rugby ha un nuovo volto, fatto di bambini, di giovanili e di diffusione della cultura ovale partendo dalle scuole. Non parliamo di società sportiva, parliamo di Sport con la palla ovale.

Purtroppo o per fortuna il rugby ti entra dentro e non ti abbandona, una volta che provi questo spirito non potrai più farne a meno.

Quindi da dove si riparte?

Ripartiamo a parlare di rugby da San Benedetto dove lo scorso week end Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio 2025 i piccoli del Sora Rugby Cub hanno giocato insieme a Lepini Rugby in un Torneo.

Chi ha Vinto? Ha vinto lo sport sano, hanno vinto tutti, hanno vinto i genitori che hanno accompagnato i loro figli in un finesettimana di amicizia, hanno vinto tutti quei ragazzi che dopo aver giocato sotto la pioggia hanno fatto i tuffi nel fango!

Si sono divertiti? Giudicate dalle facce

V.V.

COMUNICATO STAMPA