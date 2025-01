SORA ROMA IN 90 MINUTI È REALTÀ COTRAL ISTITUISCE LA NUOVA LINEA DIRETTA

La società Cotral, facendo seguito alle richieste pervenute nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale di Sora e dopo l’attenzione mostrata verso la petizione lanciata dall’associazione Sorani Fuorisede “Sora-Roma in 90 minuti” che ha raccolto più di 1500 firme per il potenziamento del trasporto pubblico tra Sora e la Capitale, incontrando i promotori dell’iniziativa e ascoltando le loro istanze, ha annunciato l’istituzione, a partire da lunedì 27 Gennaio, di una nuova tratta di trasporto su strada con partenza da Sora diretta al capolinea di Roma Tiburtina e il conseguente potenziamento delle corse mattutine direzione Roma Anagnina, che diventeranno dirette.

Il progetto, che nasce in via sperimentale, prevede la partenza di un autobus bipiano alle ore 6:40 dal capolinea di Sora FS, e di una corsa da Roma Tiburtina a Sora alle 18:40, oltre alla riduzione delle fermate con conseguente velocizzazione di tre delle corse dirette a Roma Anagnina.

L’associazione Sorani Fuorisede, esprime così la propria soddisfazione: ”Questa notizia rappresenta una vera e propria svolta epocale per il nostro territorio. Gli studenti e lavoratori dell’hinterland Sorano, grazie a Cotral, da lunedì 27 avranno un collegamento diretto per raggiungere in meno di due ore la stazione Tiburtina, il che vuol dire non solo il centro della capitale, ma anche le partenze dei treni ad alta velocità diretti nelle altre grandi città d’Italia, i collegamenti con l’aeroporto di Fiumicino e dei bus che da lì partono verso le capitali europee: abbiamo collegato Sora al mondo.

Questo risultato è frutto di una bellissima pagina di ascolto e collaborazione tra cittadini e istituzioni, resa possibile dalla straordinaria e sorprendente efficienza e capacità di ascolto dimostrata dall’azienda Cotral, in particolare dal presidente Manolo Cipolla che, dopo aver attenzionato la petizione, ci ha chiamati per ascoltare le nostre istanze, informandoci del lavoro che già, a seguito di contatti pregressi con la nostra amministrazione comunale, era stato messo in campo, orientandolo, insieme al responsabile Cotral per l’area di Frosinone Sergio Giovannetti, verso le soluzioni che noi prospettavamo. Siamo, però, fieri e anche sorpresi di poter dire che quanto è stato realizzato è sopra le nostre più rosee aspettative, di gran lunga superiore a quanto chiedevamo: sono le risposte che questo territorio attendeva da troppo tempo. È stato piantato un seme che, con la risposta di pubblico che siamo sicuri arriverà, potrà vedere la nascita di ancora più corse e permettere finalmente ai tanti che fino ad oggi sono stati costretti a trasferirsi e lasciare Sora per studiare e lavorare, di scegliere la via del pendolare, senza più passare 7 ore al giorno in viaggio o essere costretti a caricarsi il costo di un affitto ed abbandonare il territorio.

Per noi ragazzi di vent’anni innamorati delle proprie radici, è un sogno che si avvera: pensare che dopo aver girato le nostre idee si sono trasformate in realtà, ci mette i brividi di gioia, e ci rende fieri del nostro impegno. Tutto questo è stato possibile perché abbiamo avuto la fortuna di incontrare, dall’altra parte, interlocutori con lo stesso spirito: da Cotral, all’amministrazione comunale che, nelle figure del Sindaco Luca Di Stefano e del consigliere delegato ai trasporti Francesco Corona, ci hanno permesso di prendere parte ad un lavoro che già da tempo avevano iniziato, e delle istituzioni regionali, in particolare in consigliere Daniele Maura e l’assessore Ghera, che hanno dimostrato attenzione al nostro progetto e ci hanno fornito uno studio di fattibilità economica relativo alla nostra richiesta di collegamento con le stazioni dei treni diretti a Roma Termini, che in questo clima di collaborazione, insieme ad altri disagi ancora presenti (pensiamo all’odissea dei pendolari della Valle Roveto) siamo fiduciosi di poter vedere un giorno finalmente risolti.”

In foto Filippo Mosticone, rappresentante dell’associazione Sorani Fuorisede APS, e Manolo Cipolla, presidente Società Cotral

COMUNICATO STAMPA