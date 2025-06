Sora – Roberto Tatangelo trovato morto in casa: la città sotto shock

Sora – Tragedia in via Annibale Petricca, dove questa mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di Roberto Tatangelo, 46 anni, molto conosciuto e stimato nella comunità sorana. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, insospettiti dall’assenza di notizie e dal silenzio prolungato dell’uomo.Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e del personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: per Roberto non c’era più nulla da fare.Secondo una prima ricostruzione, le cause del decesso sarebbero naturali, ma saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con esattezza le circostanze della morte. Al momento non risultano segni di violenza né elementi sospetti. La salma è stata trasferita presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino, su disposizione dell’autorità giudiziaria.La notizia ha lasciato attonita l’intera città: in poche ore numerosi messaggi di cordoglio sono stati pubblicati sui social e indirizzati alla famiglia Tatangelo, colpita da un lutto tanto improvviso quanto doloroso.

La redazione esprime le più sentite condoglianze ai familiari. Foto archivio