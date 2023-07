Sora – Ritrovata a Vicalvi la borsa rubata al parcheggio del cimitero martedì

Questa mattina e’ stata ritrovata la borsa rubata martedì in un’auto al parcheggio del cimitero ad una signora in via Cocorbito a Sora. La borsa e’ stata ritrovata da un signore di Sora A.D.C. che ha un terreno in localita’ Castellana a Vicalvi, l’uomo visto che all’interno c’erano dei documenti ancora validi patente ecc. si e’ messo subito alla ricerca della proprietaria, riconsegnando quello che e’ rimasto nella borsa senza la somma di denaro che i ladri si sono illegittimamente trattenuto . Il signore non ha voluto nessuna ricompensa per il ritrovamento per fortuna ci sono ancora delle persone oneste a questo mondo.

