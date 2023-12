Sora, ritiro porta a porta utenze domestiche: l’Ambiente potenzia il calendario

In vista delle prossime festività Natalizie la Società Ambiente e Salute Srl, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ha potenziato il calendario del ritiro porta a porta delle utenze domestiche.

Tale potenziamento, annunciato dal Presidente della Società Antonio Mele in occasione della variazione apportata al calendario del ritiro dei rifiuti Porta a Porta delle utenze domestiche, avverrà durante il periodo di Natale, per ottimizzare il conferimento dei rifiuti che nei giorni di festa avrà sicuramente un aumento.

“Continua il nostro impegno per garantire un servizio efficace e all’altezza delle necessità delle famiglie della Città DI Sora” dichiara il Presidente della Società Ambiente e Salute Srl e continua affermando che:”in Vista delle prossime festività abbiamo programmato un servizio pensato ad hoc per quei giorni. Abbiamo predisposto un potenziamento della Raccolta Porta a Porta attivando due giornate in più di ritiro per le utenze domestiche, aumentato il numero dei giorni di conferimento dell’umido viste le tradizioni che vedono le nostre case sede dei banchetti tra parenti ed amici.”

COMUNICATO STAMPA