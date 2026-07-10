Sora – Riqualificazione ex area Tomassi: il Consiglio Comunale approva il progetto per parcheggi e verde pubblico

L’area comunale dell’ex Mobilificio Tomassi si appresta a vivere una nuova vita. Nella seduta del 9 luglio, il Consiglio Comunale di Sora ha approvato la proposta di delibera che dà il via libera alla bonifica del sito e alla sua trasformazione in un’area attrezzata con parcheggi e spazi verdi pubblici.

L’intervento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, interesserà una superficie complessiva di circa 5.500 metri quadrati, situata in una zona strategica del tessuto urbano, a pochi passi dal Centro Storico e da importanti presidi sanitari e scolastici.

Il progetto nasce dall’esigenza di risolvere una situazione che per anni ha penalizzato il quartiere di San Giuliano e le zone limitrofe. Nel sito in passato era prevista la realizzazione di un edificio scolastico nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana (PRU).

“Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini un’area fruibile e dignitosa, trasformando una criticità in una risorsa per la collettività”, ha dichiarato il Sindaco Luca Di Stefano. “Abbiamo ascoltato le richieste dei residenti e, grazie a un nuovo finanziamento regionale, possiamo finalmente sognare una città più a misura di famiglie e bambini, con nuovi spazi verdi e parcheggi a servizio del quartiere”.

L’Amministrazione ha già richiesto un contributo alla Regione Lazio di 600.000 euro per la realizzazione dell’opera e per gli interventi di demolizione e bonifica iniziali.

L’Assessore Marco Mollicone, che ha illustrato i dettagli del progetto in Aula, ha così commentato il via libera del Consiglio: “Con l’approvazione della delibera di consiglio comunale avvenuta oggi pomeriggio consolidiamo il lavoro di bonifica all’interno dell’area comunale sita in via B. Buozzi e nel contempo abbiamo posto le basi per creare un’infrastruttura che renderà l’intera area di circa 5.500 mq fruibile e sicura. Con la realizzazione di un’area di parcheggio e di un’area a verde restituiremo dignità ad una parte del quartiere di San Giuliano che da troppo tempo attendeva attenzione. Sicuramente il lavoro da fare è ancora tanto, ma con determinazione, impegno e responsabilità siamo certi di poter raggiungere gli obiettivi”.

Con questo atto, il Consiglio Comunale ha dunque dato un indirizzo preciso: bonificare il sito e realizzare un nuovo spazio pubblico che risponda alla carenza di parcheggi e alla necessità di aree verdi, restituendo decoro a un’intera zona della città.