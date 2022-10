Sora – Riposizionata la nuova targa in via Roccatani

È stato un campione del motociclismo e non solo. Uno dei personaggi illustri che la nostra amata Sora ha consegnato allo sport nazionale di alto livello. Stiamo parlando di Attilio Roccatani, campione sorano delle due ruote prima, e fondatore di una delle attività commerciali più famose della città, dedita alla vendita di motociclette. Al suo glorioso nome, è stata intitolata una strada cittadina, e proprio in quella strada, oggi, è stata riposizionata la nuova targa di marmo, con su inciso il nome del nostro famoso concittadino. Un iniziativa voluta fortemente dal nipote dell’ asso delle due ruote, e sposata in todos anche dall’ amministrazione Di Stefano.

