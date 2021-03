Sora, riparte il servizio spesa a domicilio, ritiro dei farmaci, e pagamento bollette del Gruppo Sora 2.0

In piena emergenza Covid, il Gruppo Sora 2.0 ha deciso di rimettere in moto la macchina della solidarietà. Ripartono infatti i servizi di spesa a domicilio, del pagamento delle bollette, e del ritiro farmaci, per tutte quelle persone, soprattutto anziane o malate, che a causa di questa emergenza sanitaria hanno problemi ad uscire di casa. Con questo servizio, spiega Mollicone Roberto, presidente del gruppo, vogliamo mostrare la nostra vicinanza a quelle persone che più di tutti, stanno soffrendo questa situazione. Anziani, persone con gravi disabilità o patologie, potranno contare gratuitamente sulla nostra disponibilità, contattando il nostro numero di telefono che è 329/ 4425490. Ovviamente il servizio verrà espletato in base ai turni lavorativi e alle esigenze personali dei componenti della nostra associazione.

COMUNICATO STAMPA

Correlati