Sora, rimozione Ponte Cristini: istituite limitazioni alla circolazione il 10 e 11 febbraio 2026

Il Comune di Sora informa la cittadinanza e gli utenti della strada che, per consentire in sicurezza i lavori di rimozione del “Ponte Cristini”, situato tra Lungoliri Cavour e Via Michele Ciotola, sono state adottate misure straordinarie di regolamentazione del traffico.

A seguito dell’Ordinanza Dirigenziale n. 36 del 06/02/2026, nei giorni di martedì 10 e mercoledì 11 febbraio p.v., saranno in vigore le seguenti disposizioni:

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (dalle ore 7:00 del 10/02 alle ore 18:00 dell’11/02):

Lungoliri Cavour, a partire da Piazza Alcide De Gasperi.

Via e Piazza Michele Ciotola, a partire da Piazza San Rocco.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (nello stesso periodo):

Piazza San Rocco e Via Matteotti, nel tratto compreso tra Piazza San Rocco e Via Guglielmo Marconi, su entrambi i lati della carreggiata.

TRANSITO PEDONALE GARANTITO E IN SICUREZZA:

Al fine di non interrompere completamente la fruizione dell’area, in Lungoliri Cavour sarà garantito e mantenuto in sicurezza un apposito corridoio pedonale. Il passaggio sarà delimitato da transenne e nastro segnaletico bianco e rosso. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a rispettare la segnaletica temporanea.

PERCORSI ALTERNATIVI E TRAFFICO LOCALE:

Il traffico veicolare di transito su Lungoliri Cavour verrà deviato verso Piazza Garibaldi. È comunque garantito l’accesso al traffico locale fino a Piazza A. De Gasperi.

Le limitazioni saranno efficaci fino al termine dei lavori, termine che potrebbe anche essere anticipato rispetto all’orario indicato.

L’Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione e si scusa per i temporanei disagi.