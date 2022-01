Sora, rifiuti abbandonati: nei sacchi trovati effetti personali di un defunto

Le persone incivili che lasciano l’immondizia nelle zone periferiche della città volsca esistono ancora. In questo modo si vanifica l’ottimo lavoro della società Ambiente che raccoglie i rifiuti nella città di Sora. È il caso di segnalare degli incivili che lasciano buste piene di rifiuti in zona Compre, in prossimità del passaggio a livello, questo è stato già segnalato al Comune ma il fenomeno continua. Nei sacchi che delle persone hanno abbandonato nella zona Compre, ci sono anche degli effetti personali di un defunto, forse era meglio che queste persone si recavano presso l’isola ecologica dell’Ambiente SPA e il problema era risolto. Non si può dare sempre la colpa agli altri se poi alcuni cittadini, per fortuna una piccola parte, continua a comportarsi incivilmente. I cittadini della zona sperano in un pronto intervento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Di Stefano, per una bonifica celere di questi sacchi di immondizia abbandonati.

