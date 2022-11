Sora – Riconsegna al comune del bocciodromo

L’amministrazione comunale sin dall’insediamento sta portando avanti il monitoraggio delle varie strutture sportive presenti sul territorio comunale, al fine di verificare gli interventi necessari per rendere maggiormente fruibili le strutture da parte dei cittadini . In tale prospettiva, in data odierna , alla presenza del Dott.Dino Padovani comandante della polizia locale sono iniziate le operazioni di riconsegna al comune di Sora del bocciodromo, struttura pubblica parte del complesso sportivo “Giuseppe Panico”. L’intervento di oggi si è reso necessario con la disponibilità della società stessa per riavviare un servizio ai cittadini secondo un programma di utilizzo del complesso sportivo, che negli obiettivi dell’amministrazione riallinei il pubblico interesse con la disponibilità della risorsa patrimoniale destinata a specifiche attività sportive .

COMUNICATO STAMPA