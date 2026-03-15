Sora, richiesta di ispezione ministeriale all’ospedale: segnalate criticità nei reparti

SORA – Una richiesta di ispezione ministeriale per verificare le condizioni del presidio ospedaliero di Sora. È quella avanzata dall’UGL Salute di Frosinone al Ministro della Salute dopo alcune segnalazioni relative a criticità strutturali e organizzative all’interno della struttura sanitaria.

Nella nota inviata al Ministero, il sindacato chiede che vengano effettuati controlli ispettivi in tutto il presidio ospedaliero, evidenziando alcune problematiche che riguarderebbero in particolare il reparto di Medicina Generale e il Pronto Soccorso.

Tra le situazioni segnalate vi sarebbe quella relativa alle porte delle stanze di degenza a due posti letto nel reparto di Medicina Generale, che – secondo quanto riportato – non consentirebbero il passaggio del carrello portamedicinali. Una condizione che potrebbe rendere più difficoltosa la gestione delle attività assistenziali quotidiane e, soprattutto, rallentare gli interventi in caso di emergenze o urgenze.

Nel documento viene inoltre evidenziata una presunta carenza nel sistema di ricambio dell’aria. Secondo la segnalazione, negli ambienti di degenza non sarebbe presente un adeguato sistema di ventilazione meccanica controllata o di ricircolo dell’aria funzionante. Una situazione che comporterebbe temperature elevate negli ambienti e una forte presenza di zanzare, soprattutto nei mesi estivi. Il corretto ricambio d’aria negli ospedali è infatti considerato fondamentale per limitare la concentrazione di agenti infettivi e garantire un ambiente salubre per pazienti e operatori sanitari.

Un’altra criticità riguarderebbe la sezione B della Medicina Generale, dove il locale utilizzato dagli operatori per la preparazione delle terapie non sarebbe dotato di un lavandino per il lavaggio delle mani, elemento ritenuto indispensabile per il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per la prevenzione delle infezioni.

Segnalazioni anche per il Pronto Soccorso, recentemente interessato da lavori edili. In particolare, una porta situata lungo il corridoio si aprirebbe verso l’interno, creando difficoltà al personale infermieristico quando deve trasportare i letti dei pazienti. Secondo quanto riferito, questa configurazione potrebbe rappresentare un problema operativo ma anche un potenziale rischio per la sicurezza di operatori e degenti, soprattutto in situazioni di emergenza come evacuazioni o eventi sismici.

Per questi motivi l’UGL Salute ha chiesto al Ministero della Salute di verificare direttamente la situazione attraverso un’ispezione, con l’obiettivo di accertare le condizioni della struttura e individuare eventuali interventi necessari.

La vicenda riaccende il dibattito sulla qualità dei servizi sanitari nel territorio, tema da tempo al centro dell’attenzione di cittadini e operatori sanitari, che chiedono maggiori investimenti e interventi strutturali per garantire servizi adeguati alla comunità.