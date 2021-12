Sora – “Riabbracciando il Natale”, il Coro “Le voci del Cuore” torna in concerto

Con il concerto “Riabbracciando il Natale” si apre in musica, a Sora, il periodo delle festività natalizie. Protagonista dell’evento, in programma presso la Basilica di San Domenico Abate, mercoledì 8 dicembre 2021, alle ore 20.30, sarà l’Associazione “Le Voci del cuore A.P.S.”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sora, ha visto anche il coinvolgimento della Pro Loco.

Oltre al Coro Polifonico, si esibiranno orchestra classica e pop, solisti, voce bianca, soprano e baritono. La formazione corale, preparata dal M° Manuela Abballe, in collaborazione con il M° Alberto Petricca e l’avv. Emilio Cancelli, si caratterizza per lo studio di tre generi musicali: Gospel, Classico e Leggero con l’unico obiettivo di coinvolgere persone di diversa età e culture. Preziosa è la collaborazione del M° Simona Reale negli arrangiamenti della sezione “archi”.

Nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19, non sarà possibile avere il coro di voci bianche e l’orchestra al completo per cui, per l’accompagnamento classico, avremo un quintetto d’archi, mentre per l’accompagnamento gospel la band sarà formata da 5 elementi, tutti professionisti o studenti di conservatorio del nostro territorio. L’Associazione è sempre attenta alla valorizzazione e alla crescita di giovani talenti.

Il Concerto, attraverso una ricerca accurata ed attentamente contestualizzata dei brani, spazierà dal repertorio tradizionale classico al gospel con arrangiamenti particolari, creando i presupposti di un’esibizione innovativa e frizzante. La giusta adrenalina per la tanto desiderata ripartenza. Da tutto ciò scaturisce il titolo “RIABBRACCIANDO IL NATALE”.

La cura del particolare, il coraggio di osare saranno i protagonisti del concerto, dietro cui si comprende il lavoro, il sacrificio e la passione spesi dalle tre componenti del cast: gruppo orchestrale, coro polifonico e voci soliste sotto la direzione del M° Manuela Abballe.

L’ingresso, consentito solo con mascherina e super green pass secondo le norme anti Covid-19 vigenti, sarà esclusivamente per prenotazione all’indirizzo e-mail levocidelcuoreaps@gmail.com entro la giornata di oggi, 6 dicembre, fino ad esaurimento posti.

