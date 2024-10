Sora – Rette asili nido, contributi in arrivo

Nuovo sostegno in arrivo per le famiglie sorane che hanno bambini iscritti agli asili nido privati. Il Comune di Sora erogherà un contributo per l’anno educativo 2023/2024 ai bambini che non sono stati ammessi alla frequenza dell’asilo nido comunale “Alberto Santucci”. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano e il Consigliere Comunale delegato ai Servizi Sociali Fausto Baratta.

Alla chiusura delle iscrizioni la graduatoria degli ammessi all’asilo nido vedeva alcuni bambini in lista di attesa i quali, successivamente, si sono iscritti, per necessità, presso strutture private sorane. Il Comune erogherà alle loro famiglie un contributo nella misura del 75% della retta corrisposta.

“Arriva una nuova misura a favore di alcune famiglie – dichiarano il Sindaco Di Stefano ed il Consigliere Comunale Fausto Baratta – Il contributo, che è in corso erogazione, è destinato ai genitori che avrebbero voluto iscrivere i propri figli al nido comunale ma non sono riusciti. Da qui la concessione di questo contributo alla frequenza degli asili privati della città che sul nostro territorio sono strutture di riconosciuta qualità. Ci auguriamo che per il prossimo anno educativo avremmo la possibilità di ampliare il numero degli utenti degli asili nido”

COMUNICATO STAMPA

