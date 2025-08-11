Sora – Restauro completato per l’affresco dell’Immacolata nella cappella del Parco Santa Chiara

È stato completato l’intervento di restauro dell’affresco dell’Immacolata custodito all’interno della cappella del Parco Santa Chiara a Sora, eseguito dai restauratori Corrado Ferracci e Francesca Notari, sotto il coordinamento tecnico dell’impresa Domìnio S.r.l. di Rocco Moscone.

Il cantiere è stato condotto sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, nelle persone della funzionaria restauratrice Chiara Arrighi e della funzionaria storica dell’arte Ilenia Bove.

L’intervento è stato reso possibile grazie al generoso contributo di una famiglia mecenate di Sora, che ha scelto di sostenere il recupero dell’opera attraverso lo strumento dell’Art Bonus, una procedura seguita dalla dott.ssa Valeria Palleschi (Ales S.p.A.).

La cappella, di proprietà del Comune di Sora, rappresenta l’ultimo baluardo dell’antico convento delle Clarisse, restaurata nel 1923 dopo i gravi danni subiti dal terremoto del 1915, mantenendo le forme architettoniche neoclassiche originarie.

L’affresco, attribuito ad Aristodemo Giacchetti e realizzato negli anni Venti del Novecento, ha sostituito una precedente decorazione ottocentesca raffigurante una Crocifissione.

La cerimonia di inaugurazione del restauro si terrà giovedì 14 agosto, alle ore 18.30, in occasione dei festeggiamenti dell’Assunta, con la riapertura della cappella al culto.

Inoltre, nel mese di settembre, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, sarà organizzato un incontro pubblico per illustrare l’intervento di restauro e raccontare la storia dell’affresco, offrendo alla cittadinanza un’occasione di conoscenza e valorizzazione di questo prezioso bene.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di festa e di restituzione di un bene tanto prezioso per la memoria storica e la vita religiosa della comunità.

FOTO ARCHIVIO