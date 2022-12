Sora – Regaliamo un sorriso a Natale, torna l’iniziativa “Dona un gioco”

Torna l’iniziativa ‘Dona un gioco’ a firma dell’associazione culturale no profit ‘Iniziativa Donne’, dall’indiscussa valenza sociale che vuole, anche nel 2022, regalare un sorriso ai bambini meno fortunati che hanno diritto a trascorrere con gioia e divertimento il periodo più dolce dell’anno. L’iniziativa rientra nel cartellone d’eventi natalizi del Comune di Sora. Il punto di raccolta per i giochi usati in buono stato o nuovi da voler donare durante il periodo delle festività sarà il front- office della biblioteca comunale, in piazza San Francesco a Sora, come i precedenti anni. Sarà possibile consegnare il materiale giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 9 alle ore 19. Si sottolinea che l’iniziativa non vuole essere uno “svuota cantina”, ma un gesto di solidarietà e quanto donato se rotto, sporco ed impolverato non verrà ritirato. Quanto raccolto sarà consegnato, nei giorni antecedenti il Santo Natale. I giochi saranno destinati alle famiglie in difficoltà indicate dai servizi sociali del Comune di Sora, alle case famiglia del territorio, alle case rifugio per donne e minori in difficoltà ed ai centri Caritas.

